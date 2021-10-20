20 Ekim 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Göztepe maçı öncesi Abdülkadir Ömür açıklamalarda bulundu! "Arkasına sığınmasınlar"

Abdülkadir’den F.Bahçe sözleri! Arkasına sığınmasınlar
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 Giriş Tarihi: 20.10.2021

Trabzonspor'un milli futbolcusu Abdülkadir Ömür, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile oynanacak olan maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe derbisi ile ilgili de konuşan Ömür, "Fenerbahçe maçında hakkımız olan 3 puanı aldık. Biz daha iyi oynadık. Bazı şeylerin arkasına sığınmaya gerek yok" dedi.

Fırtına'da Göztepe maçı öncesi Abdülkadir Ömür basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Abdülkadir Ömür'ün açıklamalarından satır başları;

"Abdullah Hoca ile birlikte daha iyi oynamaya başladık. Sezon başında çok iyi futbolcular transfer edildi. İnanılmaz bir ortamımız var. Herkes elinden geleni yapıyor."

"Lig uzun bir maraton ama şu an lideriz, bunun keyfini sürüyoruz."

"YAVAŞ YAVAŞ KENDİMİ BULUYORUM"

"Eleştiriler sürekli oluyor, buna açık olmak zorundayız. Sorunu başka yerde değil, kendimizde aramalıyız. Daha iyi nasıl olabileceğimi düşünüyorum. Performansımı yukarı çekmek istiyorum. Yavaş yavaş kendimi buluyorum."

"Herkes şampiyonluk bekliyor. Çok uzun süredir şampiyon olamıyoruz. Bu, bizi hırslandırıyor."

"Altyapıda daha çok 10 ve 8 numara pozisyonunda oynuyordum. A takımda sol ve sağ açıkta görev alıyorum. Dediğim gibi hocamızın takdiri. Orta sahada da oynayabilirim. Yemek ve antrenman programıma dikkat ediyorum."

"3 sene önce İngiltere'den büyük teklif almıştık. Sonra kimsenin yaşamak istemediği iki ağır sakatlık yaşadım. Hayalim şampiyon olup Avrupa'da Trabzonspor'u temsil etmek. İspanya ve İngiltere'de oynamak ve kendimi daha fazla geliştirmek istiyorum."

"Bakasetas, Fenerbahçe maçının önemini çok iyi biliyordu. Hocamız da zaten 'anlatmaya gerek yok' demişti. Kazandık, mutluyuz. Liderliğin keyfini sürmek istiyoruz."

"Bakasetas, çok değerli bir oyuncu. Türkçe şakalar yapıyor, Türk arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi seviyor. Çok kolay adapte oldu. Tecrübelerini bize aktarıyor. Hamsik de bazen bizimle yemeğe geliyor. Şampiyonluk yolundaki tecrübelerini aktarıyor."

"Fenerbahçe maçında hakkımız olan 3 puanı aldık. Biz daha iyi oynadık. Bazı şeylerin arkasına sığınmaya gerek yok."

"Maçtan sonra çıkan haberlere kulağımızı tıkıyoruz. Hak ederek kazandık. Onlara da saygı duyuyoruz ama bazı şeylerin arkasına sığınmak gerekmiyor. Biz daha iyiydik ve kazandık. Üzerine koya koya her maç devam etmek istiyoruz."

Abdülkadir Ömür'den Fenerbahçe sözleri!

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