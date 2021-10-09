Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi taraftarlardan flaş karar!
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bordo-mavililerde bu karşılaşma öncesi taraftarlar yüzde 50 kapasitesi nedeniyle tek bir yerde bir araya gelmeye karar verdi. İşte son detaylar... (TS spor haberleri)
Trabzonspor'da şampiyonluk mücadelesi veren rakiplerine karşı oynanacak maçlarda en iyi şekilde destek vermek isteyen taraftar grupları, ligdeki rakiplerinden Fenerbahçe ile oynanacak maçın önemine değinerek birleşme yoluna gitti.
Trabzonspor kulübünden yapılan açıklamada da "Tüm taraftar gruplarımızın Fenerbahçe maçında, Doğu tribünde yer alarak birlik olmak istemeleri yönetim kurulumuzca uygun bulunmuştur. Bu talep doğrultusunda yüzde 50 kapasite sınırlaması kapsamında Doğu tarafındaki tribünlerimizde taraftar gruplarımız yer alacaktır" denildi.
Maçın biletleri de satışa çıktı. 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçın bilet fiyatları 40 ile 750 TL arasında değişiyor.
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