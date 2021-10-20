Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Şahısları değil sistemi görüşüyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği arasındaki görüşme sona erdi. Kritik zirvenin ardından Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Şahısları değil sistemi görüşüyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği arasındaki görüşme sona erdi. Toplantının ardından Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve TFF Başkanvekili Servet Yardımcı açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu'nun sözleri şu şekilde:

Türk futbolunun kronikleşmiş problemi olan MHK'nın yapısı ve kararları, gözlemci, hakem kararları ve atamalar hususunda TFF ile aynı görüşte olmamız bizleri çözüm açısından umutlandırıyor.

Daraltılmış bir çalışma grubu ile birlikte, önümüzdeki hafta başında bir araya geleceğiz. Çalışmalar sonucunda belirlenen takvime bağlı olarak alınan kararları bir an önce hayata geçirmek üzere fikir birliğine varmış bulunuyoruz.

Metin Tokat'ın istifası bizimle alakalı değil. TFF'nin kendi içindeki durumla alakalı. Şahısları değil, sistemi görüşüyoruz.

TFF Başkanvekili Servet Yardımcı şöyle konuştu:

Biz durum tespiti ve hangi konularda nasıl hareket edeceğimizi belirledik. Bu ortamı yarattık. Sistemin işleyişiyle ilgili nasıl bir diyalog kanalı oluşacağına dair kararı aldı. Biz irademizi ortaya koyduk, Türk futbolunun selameti için hiçbir Federasyon, kurum hakemlerle ilgili tatmin olmuş değil. Biz de çalışmaları beraber yapacağız. Beraberce karar veriyoruz. TFF ve yönetim kurulu da, bunu yürürlüğe koyacaktır.

Her ülkenin kendine has dinamikleri var. Bize uygun bir model üzerinde çalışma yapacağız. Biz daha şeffaf ve daha sağlıklı, kulüplerin de içerisinde olabileceği bir yapıyı oluşturmak istiyoruz.

Kulüplerimizin MHK ile alakalı ciddi şikayetleri oldu. TFF olarak, bu şikayetlere kayıtsız kalmayacağımızı ilettik. Ortak çalışma grubu oluşturduk ve en kısa zamanda aksiyon alacağımızı belirttik. Amacımız, Türk hakemliğini eski imajına kavuşturmak.

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