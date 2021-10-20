20 Ekim 2021, Çarşamba

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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'da eksikler can sıkıyor! Ne zaman dönecekler?

Fırtına’da eksikler can sıkıyor! Ne zaman dönecekler?
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Giriş Tarihi: 20.10.2021

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerde Fenerbahçe galibiyetinin ardından moraller yerinde olurken antrenmanda Abdullah Avcı oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu. (TS spor haberleri)

Trabzonspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenmana sakatlığı bulunan Nwakaeme ve Bruno Peres katılmazken arka adalesindeki ağrı ve yorgunluk nedeniyle dinlendirilen Abdülkadir Ömür de çalışmaya katılmadı. Bordo-mavililer de sakatlığı bulunan Abdulkadir Parmak ve Koita ise antrenmanın ilk bölümünde takımdan ayrı olarak hafif tempolu bir koşu yaparken, ikinci bölümde salonda çalıştı. Sakatlığı geçen ve çalışmalara başlayan Marek Hamsik ise antrenmanda tempolu koşu ve topla çalışma yaptı. Eşinin hamileliği sebebiyle Cornelius izinli olarak ülkesine gitti. Bir gün izin verilen oyuncu yarın takıma katılacak.

AVCI'DAN İSABETLİ VE HIZLI PAS UYARISI

Bordo-mavili takım ise antrenmanda pas çalışmasının ardından iki grup halinde yarı sahada çift kale maç yaptı. Bu çalışma sırasında teknik direktör Abdullah Avcı ve yardımcıları antrenmanı sık sık keserek, isabetli pas, hızlı hücum ve pres konusunda uyarılarda bulundu. Yüksek tempoda gerçekleşen antrenman sırasında oyuncuların da sık sık birbiriyle şakalaşarak eğlenmesi dikkat çekti.

Bu arada basın mensuplarının yanına gelen teknik direktör Abdullah Avcı sohbet gerçekleştirdi.

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