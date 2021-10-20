20 Ekim 2021, Çarşamba
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RESMEN TAHTA OTURDU
Bordo-mavililer sezona fırtına gibi girdikten sonra averaj farkıyla 1. ve 3. haftalarda averajla liderlik koltuğuna oturmuştu. Geride bıraktığımız haftada yenik duruma düştüğü maçta Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek bu sefer puan farkıyla zirvenin tek hakimi oldu. Karadeniz temsilcisi, topladığı 21 puanla Süper Lig'in en iyisi konumunda. Trabzonspor ayrıca rakip ağları 19 defa sarsarak ligin en skorer takımı apoletini de takmış durumda. Bordo-mavili ekibin yıldızı Bakasetas da 7 defa ağları sarstı. Mevcut gol kralı.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'ya yan bakılmıyor! Müthiş başarı
2021-2022 sezonuna fırtına gibi giriş yapan Trabzonspor 9. haftanın ardından liderlik koltuğuna oturdu. Bordo-mavililer bu mücadelelerde 21 puan toplarken, Süper Lig'de namağlup olan tek takım konumunda. (TS spor haberleri)
Karadeniz temsilcisi sezon başında ciddi bir planlamaya ardından da buna uygun yatırıma gitmişti. Teknik direktör Abdullah Avcı, kurmayları ve scout ekibiyle birlikte bir oyuncu havuzu oluşturmuştu. Menajer önerileri de listeye eklendi. Fotomaç'ın haberine göre elekten geçen isimler yönetime iletildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve transfer komitesi de bütçe, aidiyet, kulübe uygunluk gibi birçok farklı kritere bakarak bu oyunculardan bordo-mavililere yakışacak olanlarla imzaladı. İşte bu baştan sona doğru kurgunun sonuçları da meyvelerini vermeye başladı.
RESMEN TAHTA OTURDU
Bordo-mavililer sezona fırtına gibi girdikten sonra averaj farkıyla 1. ve 3. haftalarda averajla liderlik koltuğuna oturmuştu. Geride bıraktığımız haftada yenik duruma düştüğü maçta Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek bu sefer puan farkıyla zirvenin tek hakimi oldu. Karadeniz temsilcisi, topladığı 21 puanla Süper Lig'in en iyisi konumunda. Trabzonspor ayrıca rakip ağları 19 defa sarsarak ligin en skorer takımı apoletini de takmış durumda. Bordo-mavili ekibin yıldızı Bakasetas da 7 defa ağları sarstı. Mevcut gol kralı.
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