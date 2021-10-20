20 Ekim 2021, Çarşamba

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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan zorunlu rotasyon! Abdullah Avcı 2 ismi değiştiriyor

Fırtına’dan zorunlu rotasyon! Avcı 2 ismi değiştiriyor
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Giriş Tarihi: 20.10.2021

Zirvenin yeni sahibi Trabzonspor'da zorunlu rotasyona gidiliyor. Bordo-mavililerde sakatlanarak oyundan Bruno Peres ve Nwakaeme'nin yerine Dorukhan Toköz ve Yusuf Sarı görev alacak. (TS spor haberleri)

Lider Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Göztepe karşısına mecburi rotasyonla çıkacak. Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Bruna Peres, İzmir temsilcisiyle oynanacak mücadelede kesin olarak yok. Anthony Nwakaeme'nin durumu ise belirsiz. Sağ bek Peres'in yerine Fenerbahçe karşılaşmasında oyuna dahil olan Dorukhan Toköz forma giyecek. Avcı, Bruno Peres'in 1 aylık yokluğunda Dorukhan Toköz ile görüşerek dinamizmine ve tecrübesine güvendiğini söyledi. Nijeryalı Nwakaeme 1 gün ila 2 hafta arasında yok yerine Yusuf Sarı oynayacak.
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