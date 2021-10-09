09 Ekim 2021, Cumartesi
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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Fenerbahçe maçına odaklandı!
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da çalışmalar ara vermeden devam ediyor. Bordo-mavililer derbi maçı hazırlıkları kapsamında U19 takımı ile oynadığı maçtan 4-0 galip ayrıldı. Trabzonspor'un gollerini Denswil, Salih Kavrazlı, İsmail Köybaşı ve penaltıdan Yunus Mallı kaydetti. (TS spor haberleri)
Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağımız Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor.
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde U19 takımımızla antrenman maçı yapıldı. Bordo-mavililer U19 takımını 4-0 mağlup etti. Antrenman maçında golleri Denswil, Salih Kavrazlı, İsmail Köybaşı ve penaltıdan Yunus Mallı kaydetti.
Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor Pazartesi günü yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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