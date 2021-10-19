TRABZONSPOR HABERLERİ: Cornelius farkını konuşturdu! Fenerbahçe maçında...

Süper Lig'in 9. haftasında evinde Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor'da Cornelius farkını konuşturdu. Danimarkalı forvet, takımına 1 penaltı kazandırırken ileride etkili oldu. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Fenerbahçe maçının son 23 dakikasında oyuna dahil olan Andreas Cornelius kalitesini konuşturdu. Fotomaç'ın haberine göre; Liderlik için mutlaka kazanması gereken Trabzonspor, Danimarkalı forvet girdikten sonra rakip kalede daha tehlikeli olmaya başladı. Attila Szalai'nin müdahalesiyle yerde kalan Cornelius'un kazandırdığı penaltıyla Fırtına hem 3 puana hem zirveye kondu.

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