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TRABZONSPOR HABERLERİ: Cornelius farkını konuşturdu! Fenerbahçe maçında...

Cornelius farkını konuşturdu! F.Bahçe maçında...
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Giriş Tarihi: 19.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında evinde Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor'da Cornelius farkını konuşturdu. Danimarkalı forvet, takımına 1 penaltı kazandırırken ileride etkili oldu. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Fenerbahçe maçının son 23 dakikasında oyuna dahil olan Andreas Cornelius kalitesini konuşturdu. Fotomaç'ın haberine göre; Liderlik için mutlaka kazanması gereken Trabzonspor, Danimarkalı forvet girdikten sonra rakip kalede daha tehlikeli olmaya başladı. Attila Szalai'nin müdahalesiyle yerde kalan Cornelius'un kazandırdığı penaltıyla Fırtına hem 3 puana hem zirveye kondu.

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