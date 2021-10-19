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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan Fenerbahçe maçında sakatlanan Nwakaeme hakkında açıklama!

F.Bahçe maçında sakatlanmıştı! Fırtına’dan Nwakaeme açıklaması
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 Giriş Tarihi: 19.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Şenol Güneş Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadelede sakatlık yaşayan Nwakaeme'nin sağlık durumu belli oldu. Fırtına'dan yıldız oyuncu hakkında açıklama geldi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Trabzosnpor - Fenerbahçe maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme ile ilgili bordo mavili kulüpten açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "Hafta sonu oynadığımız müsabakada sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin bugün çekilen MR'ında sol kasık adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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