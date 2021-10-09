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TRABZONSPOR HABERİ - Fırtına Fenerbahçe derbisi için bilet fiyatlarına indirim yaptı!

Fırtına’dan flaş hamle! F.Bahçe derbisinde...
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Giriş Tarihi: 09.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligde ikinci sırada bulunan bordo mavililerin, lider konumdaki Kanarya ile karşı karşıya geleceği maç heyecanla beklenirken Trabzonspor cephesinden flaş bir hamle geldi. Karadeniz ekibi, dev maçtaki bilet fiyatlarına büyük bir indirim yaptı. İşte detaylar...

Milli ara sonrası evinde oynayacağı Fenerbahçe maçına liderlik için çıkacak olan Trabzonspor'da tribün biletlerine büyük indirim geldi. Bordo-mavili yönetim kurulu, taraftarların bilet fiyatlarının yüksekliğine gösterdiği tepki sonrası bir toplantı yaptı. Sabah'ın haberine göre; toplantıdan Galatasaray maçında 100 TL olan kale arkası biletlerinin 40 TL'ye indirilmesi kararı çıktı. Taraftarların, karşılaşma biletlerine büyük ilgi gösterdiği ve daha şimdiden tamamının satıldığı belirtildi. Doğu tribünü biletleri satışa çıkarılmazken, organize hareket etme kararı alan taraftar guruplarına verildi. Bordo-mavili futbolseverlerin, bu tribünde koreografi yapacakları belirtildi. Bilet fiyatları şu şekilde: Vip Platinum: 750 TL, Vip Gold: 500 TL, Vip Silver: 350 TL, Batı: 200 TL, Fırtına: 61 TL, Kale Arkası: 40 TL (Misafir tribünü dahil).

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