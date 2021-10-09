09 Ekim 2021, Cumartesi

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TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme gözüne Fenerbahçe'yi kestirdi! Suskunluğunu bitirmek istiyor

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi. Nijeryalı yıldız, sarı-lacivertlilere bu zamana kadar gol atamazken; derbide suskunluğunu bitirmek istiyor. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme gözüne Fenerbahçe’yi kestirdi! Suskunluğunu bitirmek istiyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 09.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak zorlu müsabaka ligin zirvesindeki dengeleri yakından ilgilendiriyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu karşılaşmada en önemli kozlarından biri, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı golü bulunmayan Nwakaeme olacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme gözüne Fenerbahçe’yi kestirdi! Suskunluğunu bitirmek istiyor

Galatasaray'a 3, Beşiktaş'a ise 2 gol atan Nwakaeme, sarı-lacivertli takıma karşı forma giydiği 5 lig maçında ise fileleri sarsamadı. 32 yaşındaki sol kanat hem takımının 3 puana ulaşması adına hem de Fenerbahçe'ye karşı kariyerindeki ilk gol sevincini yaşamak için mücadele edecek.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme gözüne Fenerbahçe’yi kestirdi! Suskunluğunu bitirmek istiyor

SUSKUNLUĞU BİTİRMEK AMACINDA

Fotomaç'ın haberine göre; 2018 yılında gelen Nijeryalı futbolcu, en iyi sezon başlangıcına bu dönem imza atsa da son dört maçtır gol yollarındaki sessizliğini koruyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme gözüne Fenerbahçe’yi kestirdi! Suskunluğunu bitirmek istiyor

Süper Lig'in ilk dört haftasında dört kez fileleri sarsan, en son golünü ise Galatasaray'a atan Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe ile oynanacak olan karşılaşmada sessizliğini bozmanın peşinde.

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