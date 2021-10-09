Galatasaray'a 3, Beşiktaş'a ise 2 gol atan Nwakaeme, sarı-lacivertli takıma karşı forma giydiği 5 lig maçında ise fileleri sarsamadı. 32 yaşındaki sol kanat hem takımının 3 puana ulaşması adına hem de Fenerbahçe'ye karşı kariyerindeki ilk gol sevincini yaşamak için mücadele edecek.