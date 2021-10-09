TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme gözüne Fenerbahçe'yi kestirdi! Suskunluğunu bitirmek istiyor
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi. Nijeryalı yıldız, sarı-lacivertlilere bu zamana kadar gol atamazken; derbide suskunluğunu bitirmek istiyor. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak zorlu müsabaka ligin zirvesindeki dengeleri yakından ilgilendiriyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu karşılaşmada en önemli kozlarından biri, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı golü bulunmayan Nwakaeme olacak.
Galatasaray'a 3, Beşiktaş'a ise 2 gol atan Nwakaeme, sarı-lacivertli takıma karşı forma giydiği 5 lig maçında ise fileleri sarsamadı. 32 yaşındaki sol kanat hem takımının 3 puana ulaşması adına hem de Fenerbahçe'ye karşı kariyerindeki ilk gol sevincini yaşamak için mücadele edecek.
SUSKUNLUĞU BİTİRMEK AMACINDA
Fotomaç'ın haberine göre; 2018 yılında gelen Nijeryalı futbolcu, en iyi sezon başlangıcına bu dönem imza atsa da son dört maçtır gol yollarındaki sessizliğini koruyor.
Süper Lig'in ilk dört haftasında dört kez fileleri sarsan, en son golünü ise Galatasaray'a atan Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe ile oynanacak olan karşılaşmada sessizliğini bozmanın peşinde.
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