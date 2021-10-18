TRABZONSPOR HABERLERİ - Fenerbahçe maçında Uğurcan Çakır’ı izlemeye geldiler! İşte o kulüp...

AĞAOĞLU: NİYE SATMAYAYIM?

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, konuyla ilgili daha önce şu ifadeleri kullanmıştı: "Uğurcan Çakır'ı niye satmayayım? Ben o hatayı bir kez yaptım. Abdülkadir Ömür için Manchester City 23 milyon verdiğinde satmadım, hata yaptım."

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