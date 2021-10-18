TRABZONSPOR HABERLERİ - Fenerbahçe maçında Uğurcan Çakır'ı izlemeye geldiler! İşte o kulüp...
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Bu maçta başarılı bir performans gösteren Uğurcan Çakır'ın ise talipleri artmaya devam ediyor. Fransız devinin dev maçta milli kaleciyi izlediği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek liderliğe yükselirken, mücadeleyi Avrupa kulüplerinin scout ekipleri de takip etti. Ligue 1 ekibi Lyon'un ise bordo-mavililerin başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır için gözlemci gönderdiği öğrenildi.
Yaz transfer döneminde birçok kez kapısı çalınan bordo-mavililer, istenilen rakamlara ulaşılmayınca milli kaleciyi yuvada tutmuştu. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; başarılı eldiveni yakın markaja alan Lyon ise ara transfer döneminde Trabzonspor'un kapısını yeni bir teklifle çalacak.
Pazarlığı 10 milyon Euro'dan açacak olan Fransız ekibinin, duruma göre teklifini yükseltebileceği belirtildi.
AĞAOĞLU: NİYE SATMAYAYIM?
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, konuyla ilgili daha önce şu ifadeleri kullanmıştı: "Uğurcan Çakır'ı niye satmayayım? Ben o hatayı bir kez yaptım. Abdülkadir Ömür için Manchester City 23 milyon verdiğinde satmadım, hata yaptım."
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