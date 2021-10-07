Trabzonspor'un istikrarlı beşlisi!
Trabzonspor'da Uğurcan, Edgar, Bakasetas, Hamsik ve Nwakaeme, bordo-mavili ekibin bu sezon oynadığı 12 resmi maçın tamamında forma giyen 5 isim oldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'lu oyuncular Uğurcan Çakır, Edgar Ie, Anastasios Bakasetas, Marek Hamsik ve Anthony Nwakaeme, bordo-mavili ekibin UEFA Avrupa Konferans Ligi ile Süper Lig'de oynadığı 12 resmi maçın tamamında forma giyerek takımın vazgeçilmezleri olarak dikkati çekti.
Uğurcan Çakır ve Edgar Ie, uzatmaya giden Molde maçıyla birlikte toplam 12 karşılaşmanın tamamında 1110 dakika görev yaptı.
Slovak oyuncu Marek Hamsik 1075 dakika, Anthony Nwakaeme 1056 dakika, Anastasios Bakasetas ise 1024 dakika süre aldı.
Böylelikle yeni transferlerden en çok forma giyen isim, 12 karşılaşmada 1075 dakika oynayan Slovak oyuncu Marek Hamsik oldu.
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