TRABZONSPOR HABERLERİ

Süper Lig'de sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Trabzonspor, savunmadaki başarısıyla dikkat çekiyor. Bordo-mavililer kalesinde 6 gol gördüğü 2013-14 sezonunun ardından defanstaki en verimli sezonunu yaşıyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'de 2021-22 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan ve bu noktada 8. hafta itibarıyla zirvenin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Trabzonspor, hücum hattının yanı sıra savunma hattında da son yılların en iyi başlangıçlarından birine imza atıyor. İlk 8 hafta itibarıyla ligde en çok gol atan takımlardan biri olan bordo-mavililer, yediği gol bakımından da söz konusu haftalar itibarıyla son 7 sezonun en iyi dönemini yaşıyor.



SON 7 SEZONUN EN AZ GOL YEDİĞİ DÖNEM

Ofansif bir kadroya sahip olan ve gol yollarında da ligin en iyi performanslarından birini sergileyen Trabzonspor, savunmadaki performansıyla da son 7 sezonunu geride bıraktı. Bu sezon ligde 8 haftalık periyotta kalesinde 8 gol gören Karadeniz ekibi, söz konusu haftalar itibarıyla kalesinde 6 gol gördüğü 2013-14 sezonundan sonra bu alanda en iyi performansını sergiledi. Bordo-mavililer, 2020-21 sezonunun ilk 8 haftasında 15 gol, 2019-20 sezonunda 10 gol, 2018-19 sezonunda 11 gol, 2017-18 sezonunda 21 gol, 2016-17 sezonunda 10 gol, 2015-16 sezonunda 12 gol, 2014-15 sezonunda ise 11 gol yemişti.

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