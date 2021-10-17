Zirvede dev kapışma! İşte Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin muhtemel 11’leri...

Bir tarafta 18 puanlı ikinci sıradaki Trabzonspor, diğer tarafta 19 puanlı lider Fenerbahçe. Bir yanda Bakasetas- Nwakaeme-Cornelius'lu müthiş hücum gücüyle ligin çok gol atan takımlarından Fırtına, diğer yanda Szalai ve Kim ile savunmada duvar ören ligin en az gol yiyen iki takımından biri Kanarya.