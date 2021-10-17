17 Ekim 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Zirvede dev kapışma! İşte Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri...

Süper Lig'de 9. haftada oynanacak olan Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi gözler her iki takımından sahaya nasıl bir 11 ile çıkacağına çevrildi. İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri... (TS-FB spor haberleri)

Zirvede dev kapışma! İşte Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin muhtemel 11’leri...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.10.2021

Bir tarafta 18 puanlı ikinci sıradaki Trabzonspor, diğer tarafta 19 puanlı lider Fenerbahçe. Bir yanda Bakasetas- Nwakaeme-Cornelius'lu müthiş hücum gücüyle ligin çok gol atan takımlarından Fırtına, diğer yanda Szalai ve Kim ile savunmada duvar ören ligin en az gol yiyen iki takımından biri Kanarya.

Zirvede dev kapışma! İşte Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin muhtemel 11’leri...

Ezeli rakipler arasında oynanacak mücadele 3 puandan çok daha fazlasını ifade ediyor. Akyazı'daki müthiş liderlik kapışması futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

Zirvede dev kapışma! İşte Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin muhtemel 11’leri...

Yeni hocası Pereira ile süper bir çıkış yaparak Süper Lig'de zirveyi ele geçiren sarı-lacivertliler de Abdullah Avcı ile rekorları alt üst eden bordo-mavililer de 3 puan peşinde.

Zirvede dev kapışma! İşte Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin muhtemel 11’leri...

Fotomaç'ın derlediği habere göre Fenerbahçe koltuğu korumak, Trabzonspor da liderliği almanın planlarını yapıyor. 19.00'da başlayacak dev maç, tüm Türkiye'de heyecan kasırgası yaşatacak.

Zirvede dev kapışma! İşte Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin muhtemel 11’leri...

İŞTE TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Siopis, Berat, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

Zirvede dev kapışma! İşte Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin muhtemel 11’leri...

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Kim, Osayi, Gustavo, Sosa, Ferdi, Mesut, Rossi, Berisha

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Saatler liderliğe kuruldu! İşte Avcı ve Pereira’nın derbi planları Saatler liderliğe kuruldu! İşte Avcı ve Pereira'nın derbi planları
Fırtına F.Bahçe karşısında çifte zafer peşinde! Fırtına F.Bahçe karşısında çifte zafer peşinde!
Avcı derbi öncesi en çok o maçı izletiyor! Avcı derbi öncesi en çok o maçı izletiyor!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör