Zirvede dev kapışma! İşte Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri...
Süper Lig'de 9. haftada oynanacak olan Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi gözler her iki takımından sahaya nasıl bir 11 ile çıkacağına çevrildi. İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri... (TS-FB spor haberleri)
Bir tarafta 18 puanlı ikinci sıradaki Trabzonspor, diğer tarafta 19 puanlı lider Fenerbahçe. Bir yanda Bakasetas- Nwakaeme-Cornelius'lu müthiş hücum gücüyle ligin çok gol atan takımlarından Fırtına, diğer yanda Szalai ve Kim ile savunmada duvar ören ligin en az gol yiyen iki takımından biri Kanarya.
Ezeli rakipler arasında oynanacak mücadele 3 puandan çok daha fazlasını ifade ediyor. Akyazı'daki müthiş liderlik kapışması futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.
Yeni hocası Pereira ile süper bir çıkış yaparak Süper Lig'de zirveyi ele geçiren sarı-lacivertliler de Abdullah Avcı ile rekorları alt üst eden bordo-mavililer de 3 puan peşinde.
Fotomaç'ın derlediği habere göre Fenerbahçe koltuğu korumak, Trabzonspor da liderliği almanın planlarını yapıyor. 19.00'da başlayacak dev maç, tüm Türkiye'de heyecan kasırgası yaşatacak.
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Kim, Osayi, Gustavo, Sosa, Ferdi, Mesut, Rossi, Berisha
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