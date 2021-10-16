16 Ekim 2021, Cumartesi
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Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi Abdullah Avcı oyuncularına en çok bu maçı izletiyor!
Süper Lig'in 9. haftası nefes kesen bir maça sahne olacak. Lider Fenerbahçe ile lig ikincisi Trabzonspor, kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi Abdullah Avcı, oyuncularına Kanarya'nın Hatayspor ile karşılaştığı maçı izletiyor. İşte detaylar...
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçı ile ilgili teknik ve taktik görüşmelerin yapıldığı toplantılarda dev ekranda Fenerbahçe'nin Hatayspor deplasmanında 2-1 galip geldiği ve hakemin de yanlı bir yönetim göstererek Fenerbahçe'ye kıyak geçtiği maçı izletiyor.
Bu maç üzerinden Fenerbahçe yorumları yapıyor.
61 Saat'in haberine göre; Hatayspor maçının Fenerbahçe'nin güçlü bir rakip karşısında nasıl oynadığının en güzel örneği olduğuna inanan Avcı, görüntüleri sık sık durdurarak futbolcularına uyarıyor.
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