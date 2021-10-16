16 Ekim 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi Abdullah Avcı oyuncularına en çok bu maçı izletiyor!

Avcı derbi öncesi en çok o maçı izletiyor!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.10.2021

Süper Lig'in 9. haftası nefes kesen bir maça sahne olacak. Lider Fenerbahçe ile lig ikincisi Trabzonspor, kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi Abdullah Avcı, oyuncularına Kanarya'nın Hatayspor ile karşılaştığı maçı izletiyor. İşte detaylar...

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçı ile ilgili teknik ve taktik görüşmelerin yapıldığı toplantılarda dev ekranda Fenerbahçe'nin Hatayspor deplasmanında 2-1 galip geldiği ve hakemin de yanlı bir yönetim göstererek Fenerbahçe'ye kıyak geçtiği maçı izletiyor.

Bu maç üzerinden Fenerbahçe yorumları yapıyor.

61 Saat'in haberine göre; Hatayspor maçının Fenerbahçe'nin güçlü bir rakip karşısında nasıl oynadığının en güzel örneği olduğuna inanan Avcı, görüntüleri sık sık durdurarak futbolcularına uyarıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Ağaoğlu’dan derbi yorumu! Hazırız ve yeneriz Ağaoğlu'dan derbi yorumu! "Hazırız ve yeneriz"
Derbi öncesi dikkat çeken istatistik! Trabzonspor atıyor F.Bahçe yemiyor Derbi öncesi dikkat çeken istatistik! Trabzonspor atıyor F.Bahçe yemiyor
Trabzonspor’da son durum! Bazı oyuncuların tedavileri sürüyor Trabzonspor'da son durum! Bazı oyuncuların tedavileri sürüyor
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör