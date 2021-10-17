17 Ekim 2021, Pazar
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Trabzonspor Fenerbahçe maçına doğru! Uğurcan Çakır mı? Altay Bayındır mı?
Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor-Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu derbi mücadelesinde ligin en iyi kalecilerinden olan Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır ikilisinin performansı merakla bekleniyor. İşte detaylar... (TS FB spor haberleri)
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında bugün oynanacak dev maçta gözler iki takımın kalecilerinde olacak. Takvim'in derlediği habere göre Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır'ın göstereceği performans merak ediliyor. Uğurcan, bu sezon 8 maçta da forma giydi, kalesinde 8 gol gördü. Uğurcan 2 maçta gol yemedi. Yüzde 79 kurtarış yüzdesi var. Toplam 30 kurtarış yaptı. Ligin zirvesinde. Ancak topu oyuna sokma becerisi bu sezon iyi değil. Yüzde 65 topu oyuna sokma becerisi var. Fenerbahçe'nin ligdeki 8 maçında da kalede Altay Bayındır vardı. Milli kaleci, 3 maçta gol yemedi. Yediği gol sayısı 6. Yüzde 74 kurtarış yüzdesine sahip, toplam kurtarış sayısı ise 17. Altay'ın topu oyuna sokma yüzdesi de yüzde 76. Altay Bayındır, Uğurcan'a nazaran daha kısa ve risksiz paslarla oynuyor.
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