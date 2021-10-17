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Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım!

Fırtına’dan derbi zaferi paylaşımı!
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Giriş Tarihi: 17.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek zirvenin yeni sahibi oldu. Bordo-mavililer karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. (TS spor haberleri)

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da büyük bir sevinç yaşanıyor. Bordo-mavililer, Bakasetas (2) ve Yusuf Sarı'nın golleriyle derbiden zaferle ayrılarak yenilgisiz şekilde yoluna devam etti. 9 maç sonunda 6 galibiyet ve 3 beraberlik alan Fırtına, Süper Lig'in yeni lideri oldu.

Trabzonspor sosyal medya hesabından, Fenerbahçe galibiyeti sonrası paylaşımda bulundu. Tüm takımın bütünleşip sevinç yumağı oluşturduğu fotoğrafı paylaşan bordo-mavililer, 'Namağlup lider' notunu düştü.

İşte o paylaşım...





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