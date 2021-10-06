Trabzonspor'da, yönetimden taraftarları tribüne getirecek karar alınacağı öğrenildi. Pandemi sebebiyle yüzde 50'si açık olan tribünleri aşı durumu ve fiyatlar nedeniyle dolduramayan bordo-mavililer, fiyat politikasında değişikliğe gitme kararı aldı. Buna göre, Fenerbahçe derbisi sonrası fiyatlarda indirime gidilmesi planlanıyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor yönetimi taraftarların bilet fiyatlarıyla ilgili taleplerini değerlendirme kararı aldı. 61 Saat'in haberine göre, bordo-mavili kulüp Fenerbahçe maçı sonrası bu konuyu tartışmaya açacak ve bilet fiyatlarında indirime gidip sabit bir fiyat politikası belirleyecek.

Bilindiği üzere pandemi nedeniyle %50'si açık olan tribünü dolduramayan bordo-mavili taraftarlar aşı durumu ve fiyatlara takılmıştı. Yapılacak bu hamle ile Trabzonspor tribünlerinin tamamen dolması hedefleniyor.

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