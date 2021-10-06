06 Ekim 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan taraftar hamlesi!

Trabzonspor’dan taraftar hamlesi! İşte o karar
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.10.2021

Trabzonspor'da, yönetimden taraftarları tribüne getirecek karar alınacağı öğrenildi. Pandemi sebebiyle yüzde 50'si açık olan tribünleri aşı durumu ve fiyatlar nedeniyle dolduramayan bordo-mavililer, fiyat politikasında değişikliğe gitme kararı aldı. Buna göre, Fenerbahçe derbisi sonrası fiyatlarda indirime gidilmesi planlanıyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor yönetimi taraftarların bilet fiyatlarıyla ilgili taleplerini değerlendirme kararı aldı. 61 Saat'in haberine göre, bordo-mavili kulüp Fenerbahçe maçı sonrası bu konuyu tartışmaya açacak ve bilet fiyatlarında indirime gidip sabit bir fiyat politikası belirleyecek.

Bilindiği üzere pandemi nedeniyle %50'si açık olan tribünü dolduramayan bordo-mavili taraftarlar aşı durumu ve fiyatlara takılmıştı. Yapılacak bu hamle ile Trabzonspor tribünlerinin tamamen dolması hedefleniyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına derbiye odaklandı! Kadroda eksik isim olacak mı? Fırtına derbiye odaklandı! Kadroda eksik isim olacak mı?
Bakasetas fırtınası sürüyor!
Trabzonspor’dan sert açıklama! Trabzonspor'dan sert açıklama!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör