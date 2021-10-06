06 Ekim 2021, Çarşamba

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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Fenerbahçe maçına odaklandı! Kadroda eksik olacak mı?

Fırtına derbiye odaklandı! Kadroda eksik isim olacak mı?
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Giriş Tarihi: 06.10.2021

Süper Lig'de geride kalan 8 haftanın ardından ligde 2. sırada bulunan Trabzonspor'da gözler milli aranın ardından oynanacak Fenerbahçe maçına çevrildi. Bordo-mavililerde, sarı-lacivertlilerle oynanacak mücadele öncesi eksik futbolcu kalmayacak. (TS spor haberleri)

Milli aranın ardından Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, yarın saat 18.00'de derbinin hazırlıklarına başlayacak. İlk 8 haftayı namağlup zirvenin bir puan gerisinde ikinci tamamlayan bordo-mavililer, milli ara dönüşü lider Fenerbahçe'yi sahasında mağlup ederek zirve koltuğunu ele geçirmeyi hedefliyor. Fotomaç'ın haberine göre Karadeniz devinde kart cezası nedeniyle Yukatel Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyen stoperler Hüseyin Türkmen ile Vitor Hugo, bu maçla birlikte takıma geri dönecek. Aynı zamanda sakatlıkları bulunan Dorukhan, Abdulkadir Parmak ile Koita'nın da milli arada tedavilerinin tamamlanıp takıma dahil olması bekleniyor. Bordo-mavililer, ezeli rakibi karşısına zirve hedefiyle tam kadro çıkmayı planlıyor.
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