17 Ekim 2021, Pazar
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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Fenerbahçe maçında ilk peşinde! O istatistik dikkat çekti
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu mücadelede teknik direktör Abdullah Avcı, sarı-lacivertlilere karşı bordo-mavili takımın başında ilk galibiyetini elde etmek istiyor. Ayrıca Trabzonspor forması giyen mevcut futbolculardan Fenerbahçe'ye gol atan ismin olmaması da dikkat çekti. (TS spor haberleri)
Karadeniz temsilcisi, Fenerbahçe'ye karşı birçok farklı hedefin peşinde koşuyor. Fotomaç'ın haberine göre Trabzonspor mücadeleden 3 puanla ayrılırsa zirveyi devralacak. Aynı zamanda teknik direktör Adbullah Avcı da bordo- mavili kulübün başında hiç sarı-lacivertli ekibe karşı galibiyet alamadı. Usta çalıştırıcı da bu zinciri kırmayı planlıyor. Bu arada bordo-mavili takımın kadrosunda bulunan oyuncuların Trabzonspor forması altında Fenerbahçe'ye hiç golünün bulunmaması da dikkat çekiyor. Trabzonspor'da en son Fenerbahçe'ye gol atan isimler Jose Sosa ve Fliip Novak şu anda sarı-lacivertli kulübün formasını taşıyor. Bakasetas ise Alanyaspor forması altında Fenerbahçe ağlarını sarsmayı başarmıştı.
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