Gözler derbiye çevrildi! Trabzonspor mu? Fenerbahçe mi? İşte ilginç istatistikler...
Süper Lig'in 9. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu kritik derbi mücadelesi öncesi hem Trabzonspor'un artı ve eksileri hem de Fenerbahçe'nin öne çıkan istatistikleri ortaya çıktı. İşte Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşması öncesi son detaylar... (TS FB spor haberleri)
2021/2022 sezonunun 2. derbisinde Trabzonspor, lider Fenerbahçe'yi yarın evinde ağırlayacak. Ligde ilk 2 sırayı alan iki takımın istatistikleri masaya yatırıldığında Trabzon ile F.Bahçe'nin aslında farklı futbol mantalitesine sahip takımlar olduğu ortaya çıktı. Takvim'in derlediği habere göre bu derbi teknik ile gücün mücadelesi olacak.
HÜCUMDA TRABZON ÖNDE
Trabzonspor gol sayısı, şut, isabetli şut, topla oynama oranı, pas sayısı ve isabetli pas oranı gibi hücum ve tekniğe dayalı istatistiklerin tamamında Fenerbahçe'nin önünde gözüküyor.
SAVUNMADA İSE FENERBAHÇE
Buna karşın Fenerbahçe de top çalma, top kesme, ikili mücadele, pas arası gibi savunma ve fiziksel kapasiteyi ilgilendiren tüm istatistiklede Trabzonspor'a üstünlük sağlamış durumda.
İLK 15 DAKİKAYA DİKKAT...
Trabzonspor'un ilk 15 dakikada 6 gol atması, Fenerbahçe'nin ise ilk 15 dakikada hiç gol yememesi de bu istatistiğin bir yansıması oldu. Tekniğin mi yoksa gücün mi kazanacağı ise yarın belli olacak.
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