Gözler derbiye çevrildi! Trabzonspor mu? Fenerbahçe mi? İşte ilginç istatistikler...

İLK 15 DAKİKAYA DİKKAT...



Trabzonspor'un ilk 15 dakikada 6 gol atması, Fenerbahçe'nin ise ilk 15 dakikada hiç gol yememesi de bu istatistiğin bir yansıması oldu. Tekniğin mi yoksa gücün mi kazanacağı ise yarın belli olacak.

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