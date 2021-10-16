16 Ekim 2021, Cumartesi
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"MAÇI ÇEVİRECEK GÜCÜMÜZ VAR"
'Sabır' kelimesinin Samsun'un doğusunda çok fazla anlam ifade etmediğini kaydeden Ağaoğlu, şöyle devam etti: "Son derece sabırsız bir yapımız var. Bunu da hemen hemen yaşantımızın her bölümüne yansıtıyoruz. Ancak biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Bizi başarıya taşıyacak futbol oynuyoruz. Başarıya taşıyacak bir kadro genişliğimiz var. Lig uzun bir maraton. 38 maç oynayacağız. Geriye düşebiliriz ama maçı çevirecek gücümüz var. Puan kaybedebiliriz; kaybettiğimiz puanları telafi edebilecek önümüzde hem mesafe, maçlar var, hem de o güce sahibiz. Dolayısıyla hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadan, 12'nci güç olarak taraftarımızın desteği takımımızın arkasında olursa üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir engel yok." (Fotomaç)
TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Ağaoğlu'dan Fenerbahçe maçı sözleri: Hazırız ve yeneriz
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Bizi başarıya taşıyacak futbol oynuyoruz. Başarıya taşıyacak bir kadro genişliğimiz var. Lig uzun bir maraton. 38 maç oynayacağız. Geriye düşebiliriz ama maçı çevirecek gücümüz var. " dedi. (TS spor haberleri)
Bu maçtan yüzümüzün akıyla çıkacağımıza inancımız tamdır. Başkan Ahmet Ağaoğlu, yarınki Fenerbahçe derbisi öncesi TSYD Trabzon Şubesi'nde konuştu. Fenerbahçe maçına takımın her yönüyle hazır olduğunu söyleyen Ağaoğlu, "Burada ihtiyacımız olan şey tribünleri dolduracak olan 20-21 bin taraftarımızın desteği ve enerjisi. Sonuç ne olursa olsun, akış ne olursa olsun o destek, enerji sonuna kadar devam ederse bu maçtan yüzümüzün akıyla hedeflediğimiz neticeyle çıkacağımıza olan inancımız tam. Taraftarımız sürekli telaffuz ediyor, oyuncularımız bunun heyecanını yaşıyor, teknik ekibimiz, hocamız, yönetimimiz, herkes bu sezona bu inançla başladı. İnşallah bunun sonunu da taraftarımızı mutlu edecek, arzu ettiğimiz hedeflediğimiz o başarıyla taçlandırmayı Allah nasip eder" ifadesini kullandı.
"MAÇI ÇEVİRECEK GÜCÜMÜZ VAR"
'Sabır' kelimesinin Samsun'un doğusunda çok fazla anlam ifade etmediğini kaydeden Ağaoğlu, şöyle devam etti: "Son derece sabırsız bir yapımız var. Bunu da hemen hemen yaşantımızın her bölümüne yansıtıyoruz. Ancak biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Bizi başarıya taşıyacak futbol oynuyoruz. Başarıya taşıyacak bir kadro genişliğimiz var. Lig uzun bir maraton. 38 maç oynayacağız. Geriye düşebiliriz ama maçı çevirecek gücümüz var. Puan kaybedebiliriz; kaybettiğimiz puanları telafi edebilecek önümüzde hem mesafe, maçlar var, hem de o güce sahibiz. Dolayısıyla hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadan, 12'nci güç olarak taraftarımızın desteği takımımızın arkasında olursa üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir engel yok." (Fotomaç)
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