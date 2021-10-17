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TRABZONSPOR

Trabzonspor Fenerbahçe maçında VAR sonrası penaltı kararı! Szalai ve Cornelius...

Derbide VAR sonrası penaltı kararı!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 Giriş Tarihi: 17.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Mücadelenin 83. dakikasında Attila Szalai'nin müdahalesi sonrası Cornelius yerde kaldı. Pozisyon sonrası VAR'a giden hakem Ali Şansalan, pozisyonu inceledi ve penaltıya hükmetti. İşte o pozisyon... | Trabzonspor-Fenerbahçe haberleri (TS-FB spor haberi)

Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Mücadelenin 83. dakikasında dev derbide durum 1-1'ken Attila Szalai ile ikili mücadeleye giren Cornelius, ceza sahası içinde yerde kaldı. Müdahale sonrası bordo-mavililer penaltı beklerken, hakem Ali Şansalan tavsiye sonrası pozisyonu izledi.

VAR'a giden Şansalan, pozisyonu inceledi ve penaltıya hükmetti.

İşte o pozisyon:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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