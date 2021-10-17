17 Ekim 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor Fenerbahçe maçında tansiyon bir anda yükseldi! Edgar IE ve Enner Valencia sarı kart gördü

Tansiyon bir anda yükseldi! İki yıldıza sarı kart
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 Giriş Tarihi: 17.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelenin 61. dakikasında tansiyon bir anda yükselirken, bordo-mavililerde Edgar IE ve sarı-lacivertlilerde Enner Valencia sarı kartla cezalandırıldı. | Trabzonspor-Fenerbahçe haberleri (TS-FB spor haberi)

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Dev derbide 60 dakika 1-1 eşitlikle geçilirken, 61. dakikada tansiyon bir anda yükseldi. Sarı-lacivertlilerde Enner Valencia ve bordo-mavililerde Edgar IE bir gerginlik yaşarken, iki takımın oyuncuları olayları sakinleştirdi.

Hakem Ali Şansalan iki oyuncuyu da sarı kartla cezalandırdı.

İşte o anlar:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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