Trabzonspor Fenerbahçe maçında tansiyon bir anda yükseldi! Edgar IE ve Enner Valencia sarı kart gördü

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelenin 61. dakikasında tansiyon bir anda yükselirken, bordo-mavililerde Edgar IE ve sarı-lacivertlilerde Enner Valencia sarı kartla cezalandırıldı. | Trabzonspor-Fenerbahçe haberleri (TS-FB spor haberi)

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Dev derbide 60 dakika 1-1 eşitlikle geçilirken, 61. dakikada tansiyon bir anda yükseldi. Sarı-lacivertlilerde Enner Valencia ve bordo-mavililerde Edgar IE bir gerginlik yaşarken, iki takımın oyuncuları olayları sakinleştirdi.

Hakem Ali Şansalan iki oyuncuyu da sarı kartla cezalandırdı.

İşte o anlar:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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