17 Ekim 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Bruno Peres sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi!

Fırtına’da bir sakatlık daha!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 Giriş Tarihi: 17.10.2021

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Bordo mavililerde, Anthony Nwakaeme'nin ardından Bruno Peres de sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi. 31 yaşındaki futbolcu 49. dakikada sakatlanarak kenara geldi. Peres'in yerine Dorukhan Toköz oyuna dahil oldu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında evinde Fenerbahçe'yi ağırladı.

Zorlu maçta Fırtına'da Anthony Nwakaeme'nin ardından Bruno Peres de sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi.

31 yaşındaki futbolcu 49. dakikada kasığından sakatlanarak kenara geldi.

Peres'in yerine Dorukhan Toköz oyuna dahil oldu.

SON DAKİKA: Trabzonspor Fenerbahçe maçında Nwakaeme sakatlanarak oyundan çıktı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor - Fenerbahçe | CANLI Trabzonspor - Fenerbahçe | CANLI
Trabzonspor - Fenerbahçe | CANLI Trabzonspor - Fenerbahçe | CANLI
Fırtına’da şok sakatlık! Oyuna devam edemedi Fırtına'da şok sakatlık! Oyuna devam edemedi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör