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TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas istatistikleriyle fark yarattı! (Spor haberleri)

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Giriş Tarihi: 06.10.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de geride kalan 8 haftanın ardından 2. sırada bulunan Trabzonspor'da, Bakasetas rüzgarı esiyor. Yunan yıldız bu sezon 8 haftada 5 gol, 3 asist üretti. (TS spor haberleri)

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor formalarını giyen Bakasetas, 2021-2022 sezonuna ortaya koyduğu performans ile önemli bir giriş yaptı. Bordo-mavili formayla ilk 8 haftada 5 gol atıp 3 de asist yapan Yunan maestro, takımının kazandığı 18 puanın 17'sine direkt katkı sağladı. Fotomaç'ın haberine göre 2020- 21'in devre arasında Alanyaspor'dan alınan 28 yaşındaki yıldız, bordo-mavili takımın hücum hattına önemli katkısı sağlayarak, transferi için istekli olan hocası Abdullah Avcı'yı mahcup etmedi. Geçtiğimiz sezon 19 maçta 6 gol, 2 asistle oynayan 1.81 boyundaki futbolcu, bu dönem ise 8 mücadelede 5 gol, 3 asist yaptı.

BU SEZON BİR BAŞKA OYNUYOR

2019-20'de Aytemiz Alanyaspor'daki ilk sezonunda 34 müsabakada 10 gol, 5 asistlik performans sergileyen tecrübeli oyuncu, 8 haftalık bölümde ise 2 gol, 4 asiste imza atmıştı. 2020-21'de 19 maçta rakip fileleri 6 kez havalandırıp 2 de gol pası veren Bakasetas, söz konusu sezonun devre arasında Trabzonspor'a transfer oldu. Başarılı oyuncu, Aytemiz Alanyaspor formasıyla ilk 8 haftada 1 gol, 2 asistle takımına katkı sağlamıştı. Geldiği günden beri bordo-mavili takımın hücum hattına önemli katkı sunan, Yunanistan Milli Takımı'ndaki performansıyla da dikkat çeken Basasetas, teknik direktör Avcı'nın en önemli kozu durumunda.
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