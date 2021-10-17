Trabzonspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu!
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşacak. Zorlu derbide Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu.
Süper Lig'in 9. haftasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Zirve yarışındaki iki takım da 3 puan için sahaya çıkacak. Trabzonspor Fenerbahçe'yi, Akyazı'da konuk edecek. Mücadele öncesi Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu.
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny
Fenerbahçe (Muhtemel): Altay, Tisserand, Szalai, Kim, Osayi, Gustavo, Sosa, Ferdi, Mesut, Rossi, Berisha.
📺 TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
📉 TRABZONSPOR'DA HEDEF ZİRVE!
Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan iki ekip kozlarını paylaşacak. Zirve yarışı kıyasıya devam ediyor. İki takım da zirvede yer almak istiyor. Öte yandan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetimindeki ilk Fenerbahçe gelibiyetini de elde etmek istiyor.
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