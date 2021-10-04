SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Çifte standart! Trabzonspor'a farklı Beşiktaş'a farklı karar
Trabzonspor'da Vitor Hugo'nun Konyaspor deplasmanında gördüğü kırmızı kartın ardından, 2 hafta sonra Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın da benzer bir pozisyonda sarı kart ile cezalandırılması Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Bazı taraftarlar, "Aynı pozisyonun birine kırmızı diğerine sarı. Bu resmen çifte standart" yorumu yaptılar. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Süper Lig'de Vitor Hugo'nun Konyaspor deplasmanında gördüğü kırmızı kartın üzerinden 2 hafta geçmeden aynı pozisyon Beşiktaş ile Sivasspor arasındaki karşılaşmada yaşandı. Fotomaç'ın haberine göre; Konya'da Trabzonspor'un Brezilyalı stoperi Vitor Hugo, rakibi Skubic'in ayak bileğine sert bir müdahalede bulunmuş ve hakem Halil Umut Meler tarafından kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Tüm Türkiye bu kararın doğru olduğu yönünde görüş bildirmişti.
TARAFTAR KIZGIN
Beşiktaş ile Sivasspor arasında önceki gün oynanan mücadelede Vitor Hugo'nun pozisyonunun aynısı yaşandı. Bu kez aktörler ve hakem farklıydı. Karar da farklı oldu. Beşiktaşlı Josef, Sivaslı Felix'in ayak bileğine birkaç saniye bastı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonu sadece sarı kartla geçti. Hakem yorumcuları bu pozisyonun da kırmızı kart olması gerektiği yönünde görüş bildirdiler. Trabzonspor taraftarları da "Aynı pozisyonun birine kırmızı diğerine sarı. Bu resmen çifte standart" yorumu yaptılar.
TOROĞLU VE YILDIRIM: YÜZDE YÜZ KIRMIZI
Usta yorumcu Erman Toroğlu ve Bülent Yıldırım da Josef'in müdahelesinin Vitor Hugo'nun yaptığı faulden farklı olmadığını belirttiler. Toroğlu "Josef'inki kırmızıoğlu kırmızı" dedi. Yıldırım da "Burada doğru karar kırmızı kart olurdu. Bilek de kırılabilirdi, tendon da kopabilirdi" ifadelerini kullandılar.
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