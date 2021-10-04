Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, hem oynadığı futbolla, hem de karakteriyle izleyenleri büyülüyor. Bordo mavili oyuncu, geride kalan 8 haftada, forvet arkasında kusursuz bir performans sergiledi. Bakasetas, 5 gol atarken, 3 de gol pası verdi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS Spor haberi)

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor'da birçok oyuncu formda ancak biri olağanüstü performansıyla gökteki yıldız gibi parlıyor. O isim hiç şüphesiz Anastasios Bakasetas. Bordomavililerin yıldızı sezona akıl almaz bir başlangıç yaptı. Geride kalan 8 haftada 28 yaşındaki forvet arkası oyuncusu destansı bir oyun sergiledi. Rakip fileleri 5 defa sarsarken, takım arkadaşlarına da 3 gol pası verdi. Bakasetas, Trabzonspor'un ligde kazandığı 18 puanın 17'sine direkt katkı sağladı.



AVRUPA'DA DA 3 ASİST

Karadeniz devinin 'çilingir' lakaplı yıldızı Bakasetas sadece ligde değil, Avrupa Kupaları'nda da etkili oldu. 4 eleme karşılaşmasında 3 asist yaptı. Trabzonspor takımının 5 golle en skorer ismi olan Yunan yıldız durdurulması zor bir silah. Ceza sahası içine attığı koşular kadar, uzaktan gönderdiği füzelerle de rakip savunmalar için tam bir kabus. Fotomaç'ın haberine göre, Anastasios Bakasetas'ın bu müthiş formu teknik direktör Abdullah Avcı'yı da bir hayli memnun ediyor. Çünkü Yunan futbolcu saha içinde tam bir problem çözücü.

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