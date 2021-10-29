TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - İngilizler Jamal Lewis'i duyurdu! Newcastle United'dan Süper Lig'e...
Süper Lig'de bu sezon adeta Fırtına gibi esen Trabzonspor, şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde başarısını sürdürmek isteyen bordo mavililerin adı, aynı zamanda transferde de sık sık anılmaya başladı. İngilizler Karadeniz ekibine Newcastle United'dan ayrılması beklenen Jamal Lewis'i yazdı. İşte detaylar...
Trabzonspor, Newcastle'da fazla forma şansı bulamayan Jamal Lewis'i listeye ekledi. Henüz operasyon başlamadı.
TeamTalk'tan Samuel Bannister'in haberine göre Newcastle United, Suudi destekli konsorsiyumun kulübü devralmasının ardından Ocak transferinde alışa yönelecek. Takıma kaç ismin transfer edileceği ve kaç futbolcu işe yolların ayrılacağı ise henüz net değil.
Ancak beklentiler gerçekleşir ve Trabzonspor, Lewis için teklif getirirse kabul edilebilir. Sorun ise Türklerin de iddia ettiği gibi Lewis'in Türkiye'de oynamak isteyip istememesi olacak.
350 MİLYON EUROYA SATIN ALDI
Veliaht Prens Selman'ın önderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun liderliğinde, Hindistanlı Reuben Ailesi ve İngiliz iş insanı Amanda Staveley'nin katılmıyla oluşan konsorsiyum, İngiliz iş insanı Mike Ashley'den kulübü 350 milyon Euro karşılığında satın almıştı.
Futbol tarihine geçecek satış sonrasında ülkesinin basınına demeç veren İngiliz iş insanı Amanda Staveley, kupa kazanma konusunda Manchester City ve Paris Saint Germain ile rekabet edebilmek için ciddi yatırımlar yapmaktan kaçınmayacaklarının sinyallerini vermişti.
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