17 Ekim 2021, Pazar

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SON DAKİKA: Trabzonspor Fenerbahçe maçında Nwakaeme sakatlanarak oyundan çıktı

Fırtına’da şok sakatlık! Oyuna devam edemedi
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Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 Giriş Tarihi: 17.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerde Nwakaeme mücadelenin 43. dakikasında sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi. Nijeryalı futbolcunun yerine Yusuf Sarı dahil oldu. (TS spor haberleri)

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Karşılaşmanın 43. dakikasında bordo mavili oyuncu Anthony Nwakaeme sakatlanarak oyundan çıktı. Nwakaeme'nin yerine Yusuf Sarı oyuna dahil oldu.

AVCI'NIN YANINA GİTTİ

Kasığından sakatlık yaşayan Nwakaeme, oyundan çıkarken tenik direktör Abdullah Avcı'nın yanına gelerek kasığını gösterdi.

İşte o anlar:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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