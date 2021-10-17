Trabzonspor - Fenerbahçe maçı CANLI (Trabzonspor - Fenerbahçe maçı canlı izle)

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaşıyor. Akyazı'da oynanan derbi mücadelesinde iki takım da kazanmak istiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri (TS FB spor haberi)

Süper Lig'in 9. haftasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor, evinde Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Zirve yarışındaki iki takım da 3 puan için sahada. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LER:

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

Fenerbahçe: Altay, Novak, Szalai, Min Jae, Gustavo, Crespo, Ferdi, Osayi - Samuel, Diego Rossi, Mesut Özil, Enner Valencia

📺 TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı bugün saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

📉 TRABZONSPOR'DA HEDEF ZİRVE!

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetimindeki ilk Fenerbahçe gelibiyetini de elde etmek istiyor.

FENERBAHÇE'NİN KULÜBESİ KATKI VERİYOR

Fenerbahçe kulübeden skora aldığı katkıyla öne çıkıyor. Pereira, 8 haftada yaptığı değişikliklerle 2 gol ve 3 asist buldu.Bordo-mavililerin hocası Abdullah Avcı ise bu alanda ligin en kötülerinden olup hiçbir katkı elde edemedi.

LİGDE FENERBAHÇE ÜSTÜN

Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 96 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 39, Trabzonspor 24 galibiyet aldı. 33 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 126 golüne, bordo-mavililer 96 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçları 3-1 ve 1-0'lık sonuçlarla Fenerbahçe kazanmıştı.

TRABZON'DA TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon'da yapılan maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Trabzon'da şu ana kadar yapılan resmi ve özel toplam 54 maçta Trabzonspor 23, Fenerbahçe 18 galibiyet aldı. Taraflar 13 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Trabzonspor 62, Fenerbahçe ise 58 gol attı.

Ligde Trabzon'daki 48 maçta ise Trabzonspor 18, Fenerbahçe'de 18 galibiyet elde etti. Trabzon'da oynanan 12 lig müsabakası ise beraberlikle tamamlandı. Trabzon'daki lig maçlarında bordo-mavililer 52, sarı-lacivertliler 56 gol kaydetti.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da İstanbul'da oynandı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu. Karadeniz ekibi ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.

Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrıldı, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2 kazandı.

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