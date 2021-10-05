05 Ekim 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'u 3 yıldız sırtladı!
Süper Lig’de 8 haftayı namağlup tamamlayan ve 18 puanla 2. sırada yer alan Trabzonspor’da 3 isim dikkat çekti. 8 haftada 16 gol atan bordo-mavililerde gol yükünü Bakasetas, Nwakaeme ve Cornelius çekti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
8 haftada 16 gol atan bordo-mavililerde gol yükünü Bakasetas, Nwakaeme ve Cornelius çekti. Karadeniz ekibinde Bakasetas 5, Nwakaeme 4 ve Cornelius da 3 gol olmak üzere toplam 12 gol attı. Karadeniz ekibinde, 3 oyuncu 16 golün 12'sini kaydederek gollerin yüzde 75'ine katkı sağladı.Ligin 8 haftalık bölümünü 5 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Trabzonspor'da, bu 3 oyuncu toplamda bütün maçlara damga vurdu.Bakasetas, Nwakaeme ve Cornelius, 12 golle 18 puana katkı sağlayarak takımının şampiyonluk yarışındaki iddiasını da ortaya koydu.
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