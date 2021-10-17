Trabzonspor Fenerbahçe maçı - CANLI | Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Eksikler...

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada bordo-mavililer namağlup serisini sürdürmek isterken, sarı-lacivertliler liderlik koltuğunu bırakmak istemiyor. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Fenerbahçe derbi maçı saat kaçta? Derbide kimler oynayamayacak?

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Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

📺 TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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🤔 FENERBAHÇE'DE ENNER VALENCIA BELİRSİZLİĞİ!

Fenerbahçe, mücadele için Trabzon şehrine cumartesi öğleden sonra geçecek. Valencia kafileye ya ucu ucuna yetişecek ya da yetişemeyip İstanbul'da kalacak.

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📉 TRABZONSPOR'DA HEDEF ZİRVE!

Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan iki ekip kozlarını paylaşacak. Zirve yarışı kıyasıya devam ediyor. İki takım da zirvede yer almak istiyor. Öte yandan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetimindeki ilk Fenerbahçe gelibiyetini de elde etmek istiyor.

👉 FENERBAHÇE'DE SON DURUM NE?

Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Diego Rossi, Bright Osayi-Samuel ve Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı özel programlar eşliğinde idmanı tamamladı. Antrenmanlarını bir süredir bireysel sürdüren Marcel Tisserand, kademeli olarak takımla çalışmalara başladı.

📋 BİLETLER TÜKENDİ!

17 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi, Akyazı'da konuk edecek olan Trabzonspor'da, biletlerin tamamı tükendi. 7 Ekim'de satışa sunulan biletlere taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Pandemi nedeniyle yüzde 50 taraftarın alınacağı müsabakayı 19 bin 760 taraftarın izlemesi bekleniyor. Bu rakam pandemi sonrası Trabzonspor'un ulaşacağı en yüksek rakam olacak.

TRABZONSPOR 6 EKSİK İLE ÇIKACAK!

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 6 eksik oyuncu var. Bordo-mavililerde Fode Koita, Abdulkadir Parmak, İsmail Köybaşı, Serkan Asan, Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor. Marek Hamsik ise riske edilmeyecek.

FENERBAHÇE'NİN KULÜBESİ KATKI VERİYOR

Fenerbahçe kulübeden skora aldığı katkıyla öne çıkıyor. Pereira, 8 haftada yaptığı değişikliklerle 2 gol ve 3 asist buldu.Bordo-mavililerin hocası Abdullah Avcı ise bu alanda ligin en kötülerinden olup hiçbir katkı elde edemedi.

5. DEFA FENERBAHÇE

Bordo-mavili takım pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı maçla birlikte rakibini yeni stadyumda 5'inci kez ağırlayacak. Bugüne kadarki 4 maçta Fırtına 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 1 defa da kaybetti. Trabzonspor sahasında oynadığı son 5 büyük maçta galip gelemedi. 2 beraberlik aldı ve 3 kez yenildi.

⛔ FENERBAHÇE'DEN BAKASETAS'A ÖZEL ÖNLEM!

Özellikle Bakasetas'ı adım adım takip etmesi için bir oyuncusunu görevlendirecek olan Vitor Pereira'nin 2-1 kazandıkları Hatayspor karşılaşmasında olduğu gibi bu zorlu deplasmanda da topu rakibe bırakmayı planlıyor. Önceliği rakibini durdurmak olacak Fenerbahçe, hızlı hücumlarla Trabzon'da gol arayacak.

👉 SERDAR AZİZ'E ÖZEL GÖZLÜK!

Norveç maçında gözüne darbe alan Serdar Aziz düz koşulara başladı. Tecrübeli stoper derbide görev verilirse, özel bir gözlükle sahaya çıkacak. Letonya maçında 1 gol kaydeden Serdar Dursun, Trabzonspor maçında 11'de sahaya çıkabilir. Tisserand ise idmanlarda oldukça iyi performans sergiliyor.

⚽ TISSERAND-KIM-SZALAI İLE SADECE 1 GOL!

Tisserand sakatlanana kadar savunmada Kim ve Szalai ile birlikte çok iyi bir uyum yakalamış, bu 3'lünün bir arada oynadığı 4 maçta Fenerbahçe kalesinde tek gol görmüştü.

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