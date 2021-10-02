02 Ekim 2021, Cumartesi

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Trabzonspor Kayserispor maçında penaltı kazandı! Cornelius ve Uğur Demirok... | Son dakika spor haberleri...

VAR uyardı Fırtına penaltı kazandı! İşte o pozisyon
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Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 Giriş Tarihi: 02.10.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu. Bordo-mavililer mücadelenin 56. dakikasında Cornelius'un ceza sahası içinde topla buluştuğu anda Uğur Demirok'un eline çarpması nedeniyle penaltı kazandı.

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu. Bordo-mavililer mücadelenin 56. dakikasında Cornelius'un ceza sahası içinde topla buluştuğu anda Uğur Demirok'un eline çarpması nedeniyle penaltı kazandı.

İŞTE O POZİSYON:




Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...


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