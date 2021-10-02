Kayserispor Trabzonspor maçı öncesi Abdullah Avcı'dan Ahmetcan sözleri! Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadele öncesi Abdullah Avcı açıklamalarada bulundu. Avcı, "Ahmetcan, Trabzonspor'un gelecek sezonlarda yüzü olabilecek bir potansiyelde." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de heyecan 8. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Saat 16.00'da başlayan mücadelede Trabzonspor deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor'un 18 yaşındaki genç stoperi Ahmetcan Kaplan, Kayserispor karşısında ilk kez sahaya ilk 11'de çıktı.

Ahmetcan geçtiğimiz sezon U19 takımıyla şampiyonluk yaşamıştı.

AVCI'DAN AHMETCAN SÖZLERİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada, "Ahmetcan, Trabzonspor'un gelecek sezonlarda yüzü olabilecek bir potansiyelde." ifadelerini kullandı.

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