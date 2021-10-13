13 Ekim 2021, Çarşamba

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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fenerbahçe derbisi hazırlıkları sürüyor! Fırtına 4 eksikle çalıştı

Süper Lig'in ilk 8 haftasında 5 galibiyet, 3 beraberlik alan Trabzonspor topladığı 18 puanla 2. sırada yer aldı. Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak bordo-mavililer derbi hazırlıklarını sürdürürken, 4 futbolcu sakatlıklarından dolayı antrenmanda yer almadı. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fenerbahçe derbisi hazırlıkları sürüyor! Fırtına 4 eksikle çalıştı
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Giriş Tarihi: 13.10.2021

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını bürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda teknik ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fenerbahçe derbisi hazırlıkları sürüyor! Fırtına 4 eksikle çalıştı

Takımın yıldız oyuncusu Nwakaeme ise kaleci eldivenleri giyerek kale geçti ve farklı denemelerde bulundu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fenerbahçe derbisi hazırlıkları sürüyor! Fırtına 4 eksikle çalıştı

Milli Takım oyuncuları yarı sıra tedavileri devam eden Dorukhan, Koita, İsmail Köybaşı, Abdulkadir Parmak katılmazken, Serkan Asan ise takımdan ayrı koşu yaptı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fenerbahçe derbisi hazırlıkları sürüyor! Fırtına 4 eksikle çalıştı

Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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