29 Eylül 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ - Yusuf Sarı için yeni teklif yapılacak (Spor haberleri)

Fırtına’dan Yusuf Sarı’ya yeni teklfi!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.09.2021

Trabzonspor'da yönetim Yusuf Sarı ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Bordo-mavililer 22 yaşındaki futbolcunun 1 milyon 573 bin TL olan maaşını iyileştirerek 3 milyon 500 bin TL'ye yeni teklif sunacak. İşte son detaylar... (TS spor haberleri)

Yönetim, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Yusuf Sarı ile ilk görüşmeyi yaptı. Fotomaç'ın haberine göre teknik ekibin de onay vermesiyle 22 yaşındaki sağ kanada sözleşmesini uzatmak için yeni bir teklif yapıldığı belirtildi. 1.68 boyundaki futbolcunun 1 milyon 573 bin TL olan yıllık ücretinin 3 milyon 500 bin TL'ye çıkarılması söz konusu. Gurbetçi oyuncunun bu teklifi düşünmek için süre istediği öğrenilirken, önümüzdeki günlerde de yine sezon sonunda mukaveleleri bitecek Nwakaeme ve Erce Kardeşler ile de yeni görüşmelerin yapılacağı belirtildi.
Fırtına'dan Özkahya'ya sert tepki! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına’dan Özkahya’ya sert tepki! Yüz karası Fırtına'dan Özkahya'ya sert tepki! "Yüz karası"
Avcı’nın takımı kaybetmiyor! Avcı'nın takımı kaybetmiyor!
Maç sonrası flaş sözler: Ben görmüyorum! Maç sonrası flaş sözler: Ben görmüyorum!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör