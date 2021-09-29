TRABZONSPOR HABERLERİ - Yusuf Sarı için yeni teklif yapılacak (Spor haberleri)

Trabzonspor'un Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Alanyaspor maçında yaşanan hakem hataları hakkında sert açıklamalarda bulundu. Sağıroğlu, "7 Mart 2020 Cumartesi oynadığımız Gaziantep FK maçında Abdülkadir Ömür'ün nizami golünü iptal ederek futbolcularımızın emeğine, camiamızın sevincine ve kulübümüzün kasasına göz diken Halis Özkahya hakkında yaptığı açıklamada 'Türk futbolunun yüz karası' nitelendirmesinde bulunmuş ve devamında 'O başta olmak üzere, MHK içerisinde bir başka kişi, grup veya zümreye aidiyet hisseden herkes acilen el çektirilmeli ve def edilmelidir!" ifadelerinde bulundu.