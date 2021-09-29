29 Eylül 2021, Çarşamba
TRABZONSPOR HABERLERİ - Yusuf Sarı için yeni teklif yapılacak (Spor haberleri)
Trabzonspor'da yönetim Yusuf Sarı ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Bordo-mavililer 22 yaşındaki futbolcunun 1 milyon 573 bin TL olan maaşını iyileştirerek 3 milyon 500 bin TL'ye yeni teklif sunacak. İşte son detaylar... (TS spor haberleri)
Yönetim, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Yusuf Sarı ile ilk görüşmeyi yaptı. Fotomaç'ın haberine göre teknik ekibin de onay vermesiyle 22 yaşındaki sağ kanada sözleşmesini uzatmak için yeni bir teklif yapıldığı belirtildi. 1.68 boyundaki futbolcunun 1 milyon 573 bin TL olan yıllık ücretinin 3 milyon 500 bin TL'ye çıkarılması söz konusu. Gurbetçi oyuncunun bu teklifi düşünmek için süre istediği öğrenilirken, önümüzdeki günlerde de yine sezon sonunda mukaveleleri bitecek Nwakaeme ve Erce Kardeşler ile de yeni görüşmelerin yapılacağı belirtildi.
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