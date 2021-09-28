SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ - Vitor Hugo'nun cezası belli oldu! Fenerbahçe maçında oynayacak mı?
Trabzonspor'un başarılı stoperi Vitor Hugo'nun, Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle cezası belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncuya iki maç men cezası verdi. Hugo, ligin 9. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe maçında forma giyebilecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonsporlu futbolcu Vitor Hugo ile Göztepeli Beykan Şimşek'e ikişer maç men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor ile yaptığı maçta rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Vitor Hugo'ya 2 resmi müsabakadan men cezası verilmesini kararlaştırdı.
Vitor Hugo, Süper Lig'in 9. haftasında oynanancak Trabzonspor-Fenerbahçe maçında forma giyebilecek.
Göztepe futbolcusu Beykan Şimşek de aynı nedenden dolayı yine 2 maç men cezası aldı.
Kurul, Yukatel Kayserispor'a ise Galatasaray ile oynadığı karşılaşmanın ardından yapılacak flaş röportajların 30 dakika içerisinde tamamlanmamasından dolayı 150 bin lira para cezası uyguladı.
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