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TRABZONSPOR HABERLERİ - Berat Özdemir'den Milli Takım itirafı! "Ayaklarım yerden kesildi"

Berat Özdemir’den Milli Takım itirafı!
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Giriş Tarihi: 13.10.2021

Spor haberleri: Trabzonspor'da sergilediği başarılı performansla ilk kez A Milli Takım'a çağrılan Berat Özdemir, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu, "Milli forma benim hayalimdi sezon başında bunu söylemiştim ve çağrıldığımı duyduğum anda ayaklarım adeta yerden kesildi." dedi. (TS spor haberi)

Trabzonspor'da sergilediği performansla kariyerinde ilk kez A Milli takıma çağrılan Berat Özdemir, haberi ilk anda yaşadığı duygu ve devamındaki süreci Fotomaç'a anlattı. Berat, "Milli forma benim hayalimdi sezon başında bunu söylemiştim ve çağrıldığımı duyduğum anda ayaklarım adeta yerden kesildi. Bu anlatılamayacak ve yaşanması gereken anlardan birisiydi. Formayı giymek paha biçilmez bir duygu. Kelimeler ile anlatamayacağım kadar özel bir andı. Trabzon'da ve A Milli takımda formamı korumak ve daha iyisini yapmak için üzerimde çok daha büyük bir sorumluluk var. Bunun bilincinde olarak mücadelemi vereceğim" dedi.

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