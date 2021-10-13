TRABZONSPOR HABERİ - Fırtına fırsatı kaçırmak istemiyor! Fenerbahçe derbisinde...

Fotomaç'ın haberine göre; Bordo-mavililer bu sezon gelen 3. liderlik şansını bu kez kaçırmak istemiyor. Avcı'nın öğrencilerine, "İki kez elde edemediğimiz liderlik koltuğuna bu kez oturmamız gerek. Fenerbahçe derbisi bu anlamda da çok önemli. Şampiyonluk hedefliyoruz ve bunun için kazanmaktan başka çaremiz yok. Sahaya çıkan herkes bu bilinçle mücadele edecek" dediği belirtildi.