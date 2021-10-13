TRABZONSPOR HABERİ - Fırtına fırsatı kaçırmak istemiyor! Fenerbahçe derbisinde...
Süper Lig'de bu sezon mutlu sona ulaşıp şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Trabzonspor, milli aranın ardından Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligde ilk 2 sırada bulunan iki takımın karşı karşıya geleceği maçta Fırtına, bu kez zirve şansını kaçırmak istemiyor. İşte detaylar...
Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor ilk 8 hafta sonunda topladığı 18 puanla 2. sırada yer alırken, 9. hafta mücadelesinde pazar günü lider Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Teknik direktör Abdullah Avcı derbi ile yatıp kalkarken, bu kez gelen zirve fırsatını kaçırmak istemiyor. Bordo-mavili takım bu sezon iki defa ayağına gelen liderlik şansını kullanamamıştı.
6'ncı haftada lider Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile berabere kalmasıyla zirve fırsatı yakalayan bordomavililer, 8'inci dakikada Hugo'nun kırmızı kart gördüğü İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasından 2-2'lik beraberlikle ayrılarak önemli bir puan kaybı yaşayıp, haftayı ikinci sırada tamamlamıştı.
ŞAMPİYONLUK İÇİN
Karadeniz devi, ligin 7'nci haftasında ayağına gelen liderlik fırsatını bir kez daha değerlendiremedi. Lider Beşiktaş, Altay'a mağlup olurken, Trabzonspor ise bu kez Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında Hüseyin Türkmen'ın kırmızı kart görmesi ile söz konusu mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı ve haftayı yine ikinci sırada tamamladı.
Fotomaç'ın haberine göre; Bordo-mavililer bu sezon gelen 3. liderlik şansını bu kez kaçırmak istemiyor. Avcı'nın öğrencilerine, "İki kez elde edemediğimiz liderlik koltuğuna bu kez oturmamız gerek. Fenerbahçe derbisi bu anlamda da çok önemli. Şampiyonluk hedefliyoruz ve bunun için kazanmaktan başka çaremiz yok. Sahaya çıkan herkes bu bilinçle mücadele edecek" dediği belirtildi.
YILDIZLARIN RESİTALİ
Cornelıus, Marek Hamsik, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny, Bakasetas, Abdülkadir Ömür gibi orta saha ve hücum oyuncularını kadrosunda bulunduran Trabzonspor bu sezon 8 maçta 16 kez rakip fileleri havalandırırken Beşiktaş ile birlikte ligde en çok gol atan iki takımdan biri durumunda.
Söz konusu oyuncularıyla rakiplerin korkulu rüyası haline gelen bordo-mavili ekip, kalan haftalarda da hücum özelliğini ortaya koyup hedefine ulaşmanın mücadelesini verecek.
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