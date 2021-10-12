12 Ekim 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

Letonya Türkiye maçı Avrupa basınında! İşte öne çıkan manşetler

A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Letonya ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçı milliler 90+9. dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı ve Norveç ile puan farkının açılmasına engel oldu. Ay-Yıldızlılar'a galibiyeti getiren goller Serdar Dursun ve Burak Yılmaz'dan (pen.) geldi. Millilerin bu galibiyeti Avrupa basınında da büyük ses getirdi. İşte o manşetler...

Letonya Türkiye maçı Avrupa basınında! İşte öne çıkan manşetler
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 Giriş Tarihi: 12.10.2021

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında, deplasmanda Letonya'yı 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası'na katılma umutlarını sürdürdü.

Letonya Türkiye maçı Avrupa basınında! İşte öne çıkan manşetler

Ay-yıldızlı ekibe, 1-0 geriye düştüğü mücadelede galibiyeti getiren goller 75. dakikada Serdar Dursun ve 90+9. dakikada Burak Yılmaz'dan geldi.

Letonya Türkiye maçı Avrupa basınında! İşte öne çıkan manşetler

Grupta iki maç sonra kazanan milli takım bu galibiyetle puanını 15'e yükseltti ve 17 puanlı Norveç ve 19 puanlı Hollanda'yı takibini sürdürdü.

Letonya Türkiye maçı Avrupa basınında! İşte öne çıkan manşetler

Türkiye, gruptaki dokuzuncu maçını 13 Kasım'da sahasında Cebelitarık ile oynayacak.

Letonya Türkiye maçı Avrupa basınında! İşte öne çıkan manşetler

KUNTZ'UN GÖZYAŞLARI

A Milli Takım'ın uzatma dakikalarında bulduğu golle aldığı galibiyet sonrasında A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz gözyaşlarına hakim olamadı.

Letonya Türkiye maçı Avrupa basınında! İşte öne çıkan manşetler

Gol sonrasında büyük sevinç yaşayan Alman teknik adam, son düdükten sonra bir süre sahada yürüdü ve gözyaşlarını sildi.

Letonya Türkiye maçı Avrupa basınında! İşte öne çıkan manşetler

Milli futbolcular ve teknik heyet galibiyet golünden sonra ve maçın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı.

Letonya Türkiye maçı Avrupa basınında! İşte öne çıkan manşetler

AVRUPA'DA YANKI UYANDIRDI

A Milli Futbol Takımı'mızın 2-1'lik Letonya galibiyeti Avrupa'da da büyük yankı uyandırdı. İşte öne çıkan manşetler...

Letonya Türkiye maçı Avrupa basınında! İşte öne çıkan manşetler

Faz.net - ALMANYA

"Türkiye ve Kuntz'dan dramatik galibiyet"

Letonya Türkiye maçı Avrupa basınında! İşte öne çıkan manşetler

T-online.de - ALMANYA

"Kuntz zaferden sonra gözyaşı döktü"

Letonya Türkiye maçı Avrupa basınında! İşte öne çıkan manşetler

Bild - ALMANYA

"Son dakika golü Kuntz'u kurtarıyor"

Letonya Türkiye maçı Avrupa basınında! İşte öne çıkan manşetler

Lepetitlillois.com - FRANSA

"Burak Yılmaz uzatma sonunda galibiyeti getirdi"

Letonya Türkiye maçı Avrupa basınında! İşte öne çıkan manşetler

Futbolsapiens - İSPANYA

"Türkiye geri döndü ve grupraki şansını korudu"

Letonya Türkiye maçı Avrupa basınında! İşte öne çıkan manşetler

Poderygloria - İSPANYA

"Türkiye, 2022 Dünya Kupası umutlarını canlandırmak için Letonya'yı 2-1 yendi"

Letonya Türkiye maçı Avrupa basınında! İşte öne çıkan manşetler

Tuttomercato - İTALYA

"Türkiye 99. dakikada kazandı ve Norveç'i takibini sürdürdü"

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