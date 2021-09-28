Trabzonspor Alanyaspor maçını böyle değerlendirdi! "Bulut var ama yağmur yok"

BULUT VAR YAĞMUR YOK (YUNUS EMRE SEL)

Trabzonspor için maçın ilk 15 dakikası üzerine düşünülmesi ve odaklanılması gereken bir zaman dilimiydi. Mevcut oyuncu kadrosundaki ön alan oyuncularıyla ligdeki hemen her rakibin savunma düzenini ve ezberlerini nasıl bozabileceğini dair ipuçları taşıyan bir zaman dilimi. Ancak Alanyaspor oyunu dengeledikten sonra oldukça basit, yani diğer bir deyişle zor, kombine paslarla Trabzonspor'u zorlamaya başladı. Neticesinde golü de buldular. Aynı zamanda savunmada da merkezi iyi kapatınca Trabzonspor'u kanatlara verimsiz ve biraz da umutsuz bir şekilde ittiler. Trabzonspor'un baskılarını gol yemeden atlatan ve oyunu bir anda kendi lehine çeviren Alanyaspor, bu dakikalarda bir anlık hatalar zinciri ile golü de buldu.