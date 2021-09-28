Trabzonspor Alanyaspor maçını böyle değerlendirdi! "Bulut var ama yağmur yok"
Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Mücadelede 1-0 geriye düşen Fırtına, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından Fotomaç Gazetesi yazarları da çarpıcı ifadelerle değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar... | Son dakika spor haberleri
KÖTÜ OYNAMASA DA... (REHA KAPSAL)
Trabzonspor'un 3 gün önceki Konya maçında yaklaşık uzatmalar dahil 90 dakika 10 kişi oynaması, bu karşılaşmaya fiziksel olarak nasıl yansıyacağı, rakibine topla yapacağı baskı açısından çok önemliydi.
Maça ön alan baskısıyla başladılar, topu da Alanyaspor, Trabzonspor'a bıraktı. Organize olmuş savunma anlayışıyla oynayan Alanyaspor'a karşı oyunun ilk yarısında pasın ritmini, o akışkanlığı hızlı yapamadı.
Saha içindeki hareketsizliği bununla beraber oyunu genişlettiklerinde sağda Peres ile Djaniny, sol tarafta oynayan Nwakaeme ile İsmail'in uyumu istenen seviyede değildi.
Kolektif yapıda bir hücum değil daha fazla bireysel oyuncularla problemi çözmeyi çalışan Trabzonspor vardı .
İkinci devre biraz daha oyun hareketliliği olduğu gibi topa daha temaslı ve çabuk oyunla beraber pozisyon da üretmeye başladılar.
Bir de Abdullah hoca, Gervinho değişikliğiyle iyice rakibi kendi ceza sahasına itti.
Burada özellikle kapanan savunmaya karşı Nwakaeme'nin Cornelius'un yanına ikinci santrfor olarak yer değiştirmesi sağda Djaniny, solda da Gervinho ile iki santrforlu oyun tercihi oluştu.
Bu tercih yapılacaksa dar alan becerisi çok yüksek olmayan, daha kenar ortalarına çıkıp vuracak Cornelius'un yanında Djaniny olup, sağda Gervinho, solda da oyun genişlediğinde kanatta topu getirecek Nwakaeme'nin olması gerekiyordu.
Bordo-mavili takımın ikinci yarı baskılı oldukları dönemde savunma önünde değil arkasında da topsuz koşular da yaptı.
Momentumu yakaladıkları dakikalarda Hüseyin'in atılması Trabzonspor'un sayısal eksikliğiyle beraber hücum organizasyonundaki geriye kalan dakikalarda fazlasıyla hissetmesine de neden oldu.
Son iki maçta 10 kişiyle oyunu tamamlamak zorunda kalması, kaybettiği 4 puanla beraber bordomavililer çok kötü oynamasa da hücumda senkronize olmasını, yerleşik savunmalara hücum setlerinin geliştirmesi, kaldı ki böyle çok maç oynayacaklar… Bu konuda da daha etkili ve sonuç alıcı gelişimi göstermeleri gerek.
BULUT VAR YAĞMUR YOK (YUNUS EMRE SEL)
Trabzonspor için maçın ilk 15 dakikası üzerine düşünülmesi ve odaklanılması gereken bir zaman dilimiydi. Mevcut oyuncu kadrosundaki ön alan oyuncularıyla ligdeki hemen her rakibin savunma düzenini ve ezberlerini nasıl bozabileceğini dair ipuçları taşıyan bir zaman dilimi. Ancak Alanyaspor oyunu dengeledikten sonra oldukça basit, yani diğer bir deyişle zor, kombine paslarla Trabzonspor'u zorlamaya başladı. Neticesinde golü de buldular. Aynı zamanda savunmada da merkezi iyi kapatınca Trabzonspor'u kanatlara verimsiz ve biraz da umutsuz bir şekilde ittiler. Trabzonspor'un baskılarını gol yemeden atlatan ve oyunu bir anda kendi lehine çeviren Alanyaspor, bu dakikalarda bir anlık hatalar zinciri ile golü de buldu.
Alanyaspor'un da zorlamasıyla gidilen kenar organizasyonuyla golü bulan Cornelius, yan toplarla çok daha etkili bir hale sokulabilecek iken Trabzonspor ısrarla içe kat ederek skor üretmeye çalıştı. Son haftalarda geri dönüşlere imza atan Trabzonspor yine maç içerisinde aynı reaksiyonu gösterip geriye düştüğü bir maçta hem oyunun kontrolünü hem de skorda dengeyi sağladı. Berat – Gervinho değişikliği ile hücumdaki yetenekli oyuncu sayısını bir artıran Abdullah Avcı, rakip savunmadaki oturan yerleşimi bir fazla oyuncuyla bozmak istedi.
Bu anlarda da pozisyon üreten Trabzonspor, oyuncuların pas tercihleri ve bitiricilikte yaşadığı sorunlar nedeniyle sonucu değiştiremedi. Aynı pozisyonda Efecan'a kart vermeyen ancak Hüseyin'e kartını hemen gösteren Özkahya, oyunda dengeleri değiştirdi. Bu dakikadan sonra Alanyaspor biraz daha cesur oynamaya başlayınca Trabzonspor da aradığı boşlukları bu sayede buldu. Rakibi karşısında 10 kişi oynayan takım gibi değil de rakibi eksikmiş gibi oynayan Trabzonspor, skor üretmek adına son tercihler ve bitiricilik sorunları yaşayınca karşılaşma da beraberlikle tamamlandı. Trabzonspor için maçın özeti, pes etmeyen inatçı bir ruh, bulut var ama yağmur yok.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...