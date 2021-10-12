Ligde 19 puanlı lider Fenerbahçe ile 18 puanla ikinci sırada yer alan Trabzonspor arasındaki karşılaşma, liderlik mücadelesine sahne olacak. Fotomaç'ın haberine göre, Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın görevde bulunduğu sürede genel olarak başarılı bir performans ortaya koyarken; üç büyükler karşısında ise bunu gerçekleştiremedi.