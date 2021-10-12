Trabzonspor'da Abdullah Avcı ilk peşinde! Fenerbahçe karşısında...
Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bordo mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde sarı-lacivertliler karşısında ilk galibiyetini alarak liderliğe yükselmek istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Ligde 19 puanlı lider Fenerbahçe ile 18 puanla ikinci sırada yer alan Trabzonspor arasındaki karşılaşma, liderlik mücadelesine sahne olacak. Fotomaç'ın haberine göre, Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın görevde bulunduğu sürede genel olarak başarılı bir performans ortaya koyarken; üç büyükler karşısında ise bunu gerçekleştiremedi.
Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Avcı yönetiminde bordo-mavililer, söz konusu rakiplere karşı 5 karşılaşma oynadı. Karadeniz devi, bu periyotta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak istediği grafiği ortaya koyamadı. Fırtına, geçen sezon oynanan maçlarda tek galibiyetini Beşiktaş deplasmanında 2-1'lik sonuçla alırken, evinde Fenerbahçe'ye 1-0, Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu, sarı-kırmızılı takım ile deplasmanda 1-1 kaldı. Trabzonspor, bu sezon da Galatasaray ile (2-2) yenişemedi.
SAHASINDA GALİBİYETİ YOK
Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde sahasında hiç büyük karşılaşma galibiyeti alamadı. Karadeniz devi, Avcı ile kendi evinde Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak iki maçı da kaybetti. Trabzonspor, başarılı hoca yönetiminde oynadığı 40 maçtaki 3 mağlubiyetin 2'sini bu rakipleri karşısında yaşadı.
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