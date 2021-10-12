Süper Lig'de ilk 8 haftada 16 gol kaydeden Trabzonspor'da, gol yükünü bu üç isim çekti. Bakasetas 5, Nwakaeme 4 ve Cornelius da 3 gol olmak üzere toplam 12 gol attı. Ligde Fenerbahçe ve Konyaspor kadar gol atan üç oyuncu 11 takımı ise solladı.