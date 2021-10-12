Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Anastasios Bakasetas'a özel görev!
Süpe Lig'de, 8 hafta sonunda 18 puanla 2. sırada yer alan Trabzonspor, 9. hafta mücadelesinde lider sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Maçın hazırlıklarına tam haz devam eden Bordo-Mavililer'de, teknik direktör Abdullah Avcı'nın kozları Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme ve Andreas Cornelius olacak. Öte yandan Avcı'nın Bakasetas'a özel bir görev vereceği aktarıldı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'de, şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor 17 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Trabzon'a lider olarak gelecek ezeli rakibinin 1 puan gerisinde yer alan bordo-mavililer zorlu müsabakadan lider ayrılmanın planlarını yapıyor.
Fotomaç'ın haberine göre, teknik direktör Abdullah Avcı'nın zorlu müsabakada en büyük kozları ise takımın gol ayakları Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme ve Andreas Cornelius olacak.
Süper Lig'de ilk 8 haftada 16 gol kaydeden Trabzonspor'da, gol yükünü bu üç isim çekti. Bakasetas 5, Nwakaeme 4 ve Cornelius da 3 gol olmak üzere toplam 12 gol attı. Ligde Fenerbahçe ve Konyaspor kadar gol atan üç oyuncu 11 takımı ise solladı.
AVCI'DAN BAKASETAS'A ÖZEL GÖREV
Ligde 12 gol atan Trabzonspor'un üçlüsünü, 11 golle Hatayspor ve Karagümrük takip etti. Hatayspor'dan Diouf 4, El Kaabi 4 ve Lobjanidze 3 gol atarken, Karagümrük'ten Bertolacci ve Pesic 5 ve Karamoh 1 golle takip etti.
Bakasetas, Fenerbahçe derbisi öncesi de takımın ön önemli hücum silahlarından biri olacak. Formunun zirvesinde olan oyuncuya Abdullah Avcı tarafından hücum organizasyonlarını şekillendirme görevi verilecek. Ancak son haftalarda çok formda olan oyuncunun milli takımdan yorgun gelecek olması teknik ekibi biraz endişelendiriyor.
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