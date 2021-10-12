12 Ekim 2021, Salı

TRABZONSPOR

Anastasios Bakasetas'a övgü dolu sözler! "Trabzonspor onu çok değiştirdi"

Yıldız isme övgü dolu sözler! Trabzonspor onu çok değiştirdi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 12.10.2021

Bu sezon Trabzonspor'da 5 golle en skorer futbolcu olan Anastasios Bakasetas, milli takımda da performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yıldız oyuncu için Yunan taraftarlar, “En iyi Yunan futbolcu ve Trabzonspor onu çok değiştirdi” ifadelerini kullandı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Zorlu maçlarda devreye girmesi nedeniyle taraftarın "Çilingir" lakabı taktığı Bakasetas, bordo-mavili forma altındaki formunun yanı sıra milli takımdaki performansıyla da konuşulmaya devam ediyor.

Fotomaç'ın, Yunan basınından derlediği haberde, 28 yaşındaki yıldızın Trabzonspor'a geldikten sonra devam eden gelişimini bir üst seviyeye çıkardığı belirtildi. Yunan medyası, "Trabzonspor onu çok değiştirdi, çok daha özel, çok daha sorumluluk sahibi" gibi yorumlarda bulundu.

Yunan taraftarlar da sosyal medya üzerinden maestroya övgüler yağdırarak, "O şu an Yunanistan'ın en iyisi", "Türkiye'de de burada çok seviliyor" ve "O gerçek bir lider" gibi yorumlarda bulundu. Bazı Yunan futbolseverler ise Bakasetas'ın performansını yakından takip etmek için, Siopis'in de forma giydiği Trabzonspor'un maçlarını sabırsızlıkla izlediklerini yazdı.

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