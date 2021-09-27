Trabzonspor - Alanyaspor maçı öncesinde Abdullah Avcı konuştu! "Sabır ve destek istiyoruz"
Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadele öncesinde bordo mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Rakibin bizi karşılamasıyla ilgili çözüm noktalarını çalıştık. Bunu sahada uygulamaya çalışacağız. Oyunumuzu geliştirmeye devam edeceğiz. Seyircimizden sabır ve destek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında Trabzonspor, evinde Alanyaspor'u konuk ediyor. Bordo mavililer bu maçtan 3 puanla ayrılması durumunda liderlik koltuğuna oturacak. Mücadele öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.
İşte Avcı'nın açıklamalarından satır başları;
"Konyaspor maçından başlarsak, gelgitlerin fazla olduğu senaryoların içeride değiştiği takım olarak doğru karakter ortaya koyduğumuz bir maç oynadık. Kaybetmemek önemliydi. Zihinsel ve fiziksel dinlenerek süreci geçirdik."
"Rakibimizin geçen yıldan bu yana devam eden topa sahip olma felsefesi var. Takım savunmasını öne çıkaran bir takım. Rakibin bizi karşılamasıyla ilgili çözüm noktalarını çalıştık. Bunu sahada uygulamaya çalışacağız. Oyunumuzu geliştirmeye devam edeceğiz. Seyircimizden sabır ve destek istiyoruz. Televizyondaki futbolseverlerin, 'İyi ki Trabzonspor var.' dediği bir takım izletmek istiyoruz."
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