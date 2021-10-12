Trabzonspor haberleri: Marek Hamsik'in son durumu o tarihte netleşecek! Hırvatistan-Slovakya maçında sakatlanmıştı
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Slovakya'nın Hırvatistan'la oynadığı maçta sakatlanan Marek Hamsik, karşılaşmanın 41. dakikasında oyun kenarına gelmişti. Slovak yıldızın son durumunu açıklayan Trabzonspor, 14 Ekim Perşembe günü çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacağını açıkladı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Slovakya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hırvatistan ile yaptığı karşılaşmanın 41. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Trabzonsporlu futbolcu Marek Hamsik'in arka adalesinde çekme olduğu bildirildi.
TRABZONSPOR'DAN HAMSIK AÇIKLAMASI
Sağlık Kurulu Başkanımız Dr. Yaşar Kibar Güven, futbolcumuz Marek Hamsik'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Yaşar Kibar Güven, "Slovakya milli takımının dün oynadığı müsabakada sakatlanan ve tedavisine başlanan Marek Hamsik'in Perşembe günü MR'ı çekilecek ve sağlık durumu hakkında yeniden açıklama yapılacaktır" dedi.
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