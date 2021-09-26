26 Eylül 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor ile Alanyaspor Süper Lig'de 11. randevuda!

Trabzonspor ile Alanyaspor 11. randevuda!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 26.09.2021

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Bu mücadele iki takımın ligde oynadığı 11. maç olacak. Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 17 gol atarken, bordo-mavililer ise 10 gol kaydetti.

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 11. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 10 maçta Aytemiz Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 5 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 2 kez mağlup etti. Taraflar, 3 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 17 gol atarken, bordo-mavililer ise 10 gol kaydetti.

Trabzon'da oynanan 5 karşılaşmada Trabzonspor 1 kez kazandı. 3 maç konuk takımın üstünlüğüyle biterken 1 maçta da taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı.

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